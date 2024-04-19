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10:01, 19 апреля 2024Из жизни

107-летний ветеран назвал простой секрет долголетия

В Великобритании 107-летний ветеран назвал веру ключом к долгой жизни

Фото: Matt Bennett / Unsplash

107-летний житель Великобритании отметил очередной день рождения и назвал простой секрет долгой жизни. Об этом сообщает BBC News.

Фрэнк Честер живет в доме престарелых в графстве Вустершир. Именно здесь он 10 апреля отпраздновал 107-летие. По словам управляющей учреждением, пенсионер прожил насыщенную жизнь. А своим ключом к долголетию именинник считает веру. «Господь всегда был очень добр ко мне. Я каждое утро читаю молитвы и благодарю его за то, что он подарил мне еще один день», — рассказал Честер.

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Пожилой мужчина — ветеран Второй мировой войны. Он был офицером Королевского флота, а затем дослужился до звания старшего лейтенанта. После войны Честер стал жить в городе Уолсолл с женой по имени Лили, которая, по его словам, была «лучшим, что с ним случалось».

Ранее сообщалось, что 124-летний житель Перу, который объявил себя старейшим мужчиной в мире и самым старым из живших когда-либо людей, назвал причину своего долголетия — долгожитель вел здоровый образ жизни, что отразилось на его крепком здоровье и дружелюбном характере.

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      Алиса Удовик
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