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09:29, 26 апреля 2024Бывший СССР

Антикоррупционный суд отправил под стражу украинского министра

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу украинского министра Сольского

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Украине Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу министра аграрной политики страны Николая Сольского. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Мера пресечения главе ведомства была избрана на судебном заседании 26 апреля.

«Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 24 июня 2024 года)», — уточняет издание.

Сольскому был также предложен альтернативный вариант: министр может выйти из-под стражи под залог в размере 75,7 миллиона гривен (более 176 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

25 апреля стало известно, что Сольский подал в отставку. Министру было предъявлено обвинение в коррупции.

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      Екатерина Грищенко
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