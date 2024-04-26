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09:30, 26 апреля 2024Россия

Двое россиян отправились в море на лодке и пропали

На Камчатке двое мужчин отправились в Охотское море на лодке и пропали

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Усть-Большерецком районе Камчатки двое мужчин отправились на лодке в Охотское море и пропали. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Россияне вышли на лодке в море в районе устья реки Митога. Они должны были вернуться, но так и не вышли на связь. Неизвестно, с какой целью они вышли в море.

«Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России движутся на поиски на автомобилях повышенной проходимости. С собой у них все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, беспилотники», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее в Калининграде две 14-летние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейпы. Восьмиклассницы пропали 11 апреля, когда после очередного разговора с родителями о вреде курения заперлись у себя в комнате.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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