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10:40, 12 апреля 2024Россия

В России в комнате пропавших 14-летних сестер нашли записку с одним условием

В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейпы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калининграде две 14-летние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейпы. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, восьмиклассницы пропали 11 апреля, когда после очередного разговора с родителями о вреде курения заперлись у себя в комнате. Около девяти вечера сестры ушли из дома в неизвестном направлении, оставив записку, в которой поставили условие, что вернутся только в том случае, если дома будут действовать их правила.

Как выяснил канал, около четырех часов ночи родители школьниц обратились в правоохранительные органы. Полицейские и кинологи с собакой начали поиск девочек, однако животное потеряло их след в 600 метрах от дома. Дальнейшая судьба восьмиклассниц остается неизвестной.

Ранее похожая история произошла в башкирском городе Учалы. Там пятиклассница также поссорилась с родителями из-за вейпа и ушла из дома. Как стало известно, девочка провела ночь у подруги, которая предложила ей отправиться в детский дом. Однако, когда школьница пришла в учреждение, его сотрудники связались с родителями школьницы и вернули ее.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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