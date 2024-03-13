Российская пятиклассница поругалась с родителями и ушла в детдом

В Башкирии школьница поругалась с родителями и ушла в детдом

В башкирском городе Учалы пятиклассница поссорилась с родителями и ушла в детдом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Школьница поссорилась с родителями из-за вейпа. После этого она исчезла.

Уйдя из дома, девочка переночевала у подруги, которая посоветовала ей перебраться в детдом. После того как школьница появилась на пороге заведения, сотрудники связались с ее родителями. Сейчас ребенок находится дома.

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