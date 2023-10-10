В Москве школьник покалечил себя из-за выключенного матерью интернета

В Москве школьник попал в больницу после того, как мать отключила дома интернет

В Москве школьник покалечил себя после того, как мать отключила ему интернет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Десятиклассник не отходил от компьютера и постоянно играл. Родительница не выдержала, когда сын заявил, что не пойдет на уроки, поскольку он теперь геймер и учиться больше не хочет.

Утром по дороге на работу женщина отключила интернет в квартире и сообщила ребенку, что его не будет, пока тот не начнет хорошо учиться. Тогда подросток разозлился и с такой силой ударил по двери, что разбил в ней стекло и сильно порезался осколками.

Мать вызвала ему скорую, школьника госпитализировали.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе ему рассказали о традиционных ценностях в рамках урока «Разговоры о важном».