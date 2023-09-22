В России восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном»

На Урале восьмилетний мальчик сбежал из дома из-за нежелания жениться

В городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе ему рассказали о традиционных ценностях, сообщает MK.RU.

По словам матери мальчика, после общения с другими детьми, рассказавшими ему о сексуальной жизни взрослых, сын решил никогда не жениться. «Он (...) сказал, что ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно», — пояснила россиянка.

Спустя некоторое время школьник посетил урок «Разговоры о важном», на котором учительница рассказала, что каждый человек обязательно должен создать семью и завести детей. Через несколько дней после этого мальчик собрал вещи и ушел из дома.

Ребенка нашли тем же вечером в лесопарке, где он собирался заночевать, укрывшись взятым из дома одеялом. После этого мальчик не изменил принятого решения и заявил о намерении стать отшельником, отметила мать. «Когда мы вместе вернулись домой, он сказал мне, что все равно сбежит, потому что, если останется дома, его потом заставят жениться и заниматься сексом», — пояснила она.

Ранее в Туве четырехлетний мальчик провел два дня в лесу один и выжил. Ребенок убежал, когда присматривавший за ним родственник отвлекся. Родители пытались самостоятельно отыскать потерявшегося ребенка, но через четыре часа безуспешных поисков обратились к волонтерам.