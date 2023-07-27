В российском регионе дошкольник нашелся живым после двухдневных блужданий в лесу

KP.RU: в Туве четырехлетний мальчик нашелся живым после двухдневных блужданий в лесу

В Туве четырехлетний мальчик нашелся живым после двухдневных блужданий в лесу. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг, передает KP.RU.

Отмечалось, что дошкольник исчез в пригороде города Чадан, который находится в 220 километрах от столицы Тувы. 25 июля ребенок играл во дворе дома. Мальчик был не один, за ним приглядывал родственник. Но мужчина отвлекся, и в этот момент мальчик убежал.

Родители малыша сначала самостоятельно организовали поиски. Спустя четыре часа они обратились к волонтерам и сотрудникам полиции.

Ребенка обнаружили трое добровольцев 27 июля. Мальчик серьезно не пострадал: он получил переохлаждение и его покусали комары.

Ховалыг предложил отправить спасенного вместе с матерью на обследование в Кызыл.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двух пропавших мальчиков 10 и 13 лет нашли целыми и невредимыми.

На их родителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.