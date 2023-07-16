Пропавшие в Красноярске мальчики найдены

Двух пропавших в Красноярске мальчиков нашли

В Красноярске двое мальчиков 10 и 13 лет ушли гулять в субботу, 15 июля. Вечером они не вернулись домой. Их местонахождение стало известно только утром следующего дня. Об этом сообщает главное управлении МВД по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала родители попытались искать сыновей самостоятельно, однако успехом это не увенчалось. Тогда они решили обратиться в правоохранительные органы. В результате дети были найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, дети гуляли всю ночь. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает.

В ведомстве сообщили, что на родителей мальчиков составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка пропала, когда отдыхал с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Вечером в четверг, 13 июля, она пошла на прогулку с родителями на озера Псенодах, но не вернулась на турбазу. Ее удалось найти спустя сутки.