Пропавшую в горах 11-летнюю российскую школьницу нашли

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил, что пропавшую в горах 11-летнюю девочку нашли живой

11-летнюю девочку, которая пропала в горах Республики Адыгеи, нашли живой. Об этом сообщил глава российского региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка», — написал Кумпилов.

Глава Адыгеи назвал состояние найденной девочки удовлетворительным и подчеркнул, что горы всегда являются территорией, требующей повешенной осторожности и соблюдения всех правил безопасности.

11-летний ребенок пропал, когда отдыхал с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Последний раз девочку видели вечером в четверг, 13 июля, когда она пошла на прогулку с родителями на озера Псенодах, но не вернулась на турбазу.