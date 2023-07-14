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15:29, 14 июля 2023Россия

Пропавшую в горах 11-летнюю российскую школьницу нашли

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил, что пропавшую в горах 11-летнюю девочку нашли живой

Кадр: МЧС России

11-летнюю девочку, которая пропала в горах Республики Адыгеи, нашли живой. Об этом сообщил глава российского региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка», — написал Кумпилов.

Глава Адыгеи назвал состояние найденной девочки удовлетворительным и подчеркнул, что горы всегда являются территорией, требующей повешенной осторожности и соблюдения всех правил безопасности.

11-летний ребенок пропал, когда отдыхал с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Последний раз девочку видели вечером в четверг, 13 июля, когда она пошла на прогулку с родителями на озера Псенодах, но не вернулась на турбазу.

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    Анастасия Шейкина
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