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12:26, 14 июля 2023Путешествия

В горах Адыгеи пропала без вести 11-летняя девочка

МЧС России: отдыхавшая с родителями в горах Адыгеи 11-летняя девочка пропала без вести

Фото: Telegram-канал «ЮРПСО МЧС России»

11-летняя девочка пропала без вести в горах Адыгеи. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в пятницу, 14 июля.

По предварительной информации, школьница отдыхала вместе с родителями на турбазе Верхний Чуб. «Накануне они вышли прогуляться к озеру Псенодах, по возвращению обнаружили, что ребенок не вернулся, — говорится в сообщении. — На данный момент связи нет, поэтому выяснить точные обстоятельства произошедшего невозможно».

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Отмечается, что другие туристы видели девочку в двух километрах от озера в четверг вечером, 13 июля. По их словам, она направлялась в сторону турбазы.

К поисковым работам приступили специалисты Адыгейского отряда МЧС. В район Майкопского перевала уже выехали 11 человек. «В 06.00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолет МЧС со спасателями на борту», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в июле грузовик с 14 неорганизованными туристами перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района Алтая. Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением.

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    Фариза Бацазова
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