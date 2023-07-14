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10:15, 14 июля 2023Путешествия

Грузовик с туристами перевернулся на Алтае

МЧС: грузовик с 14 туристами перевернулся в селе Элекмонар на Алтае

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Грузовик с 14 неорганизованными туристами перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района Алтая. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике у себя в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля. Отмечается, что водитель грузовой машины не справился с управлением.

«Сотрудники пятой пожарно-спасательной части Чемальского района отключили аккумулятор у авто, тем самым предотвратили его возгорание», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали семь человек, одного из них госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь.

Ранее в июле четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии.

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    Фариза Бацазова
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