Несколько катамаранов с россиянами перевернулись при сплаве по реке

МЧС России: четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке в Бурятии

Четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 июля. «В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись», — говорится в сообщении. При этом судьба еще пятерых туристов неизвестна.

Уточняется, что на место происшествия отправились несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в июле в сети появилось видео столкновения российского круизного теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом на берегу Волги в Ярославле. По словам очевидцев, судно прошло на высокой скорости прямо мимо отдыхающих и на полном ходу по непонятным причинам вошло в берег.