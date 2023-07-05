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13:45, 5 июля 2023Путешествия

Появилось видео столкновения российского туристического теплохода с берегом

«360» опубликовал видео столкновения российского теплохода с берегом на Волге в Ярославле

В сети появилось видео столкновения российского круизного теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом на берегу Волги в Ярославле. Кадры опубликовал телеканал «360».

По словам очевидцев, судно проехало на высокой скорости прямо мимо отдыхающих и на полном ходу по непонятным причинам вошло в берег. Сообщается, что в результате столкновения пострадали три человека.

Как рассказали свидетели, в момент аварии в воде около места столкновения плавали дети и взрослые. Однако пострадали только пассажиры теплохода, отправившиеся на полуторачасовую туристическую прогулку по Волге. Уточняется, что они стояли на лестнице и на палубе.

«Следователи выехали для осмотра места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий», — сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе. Россиянка ударилась головой об мост во время речной прогулки на теплоходе у Адмиралтейской набережной. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

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    Марина Черняк
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