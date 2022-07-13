Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу после катания на теплоходе

В Петербурге женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Россиянка ударилась головой об мост во время речной прогулки на теплоходе у Адмиралтейской набережной. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход с людьми врезался в опору Дворцового моста. В результате происшествия никто не пострадал, всего на борту находились 49 человек.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России
Власти заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги
Аксенов показал снятое незадолго до избиения контрактника в Судаке видео
Названы самые опасные симптомы оспы обезьян
Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов
ЕС осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины
Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена его соратнику
Третьяк отреагировал на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с поставками газа в Европу
Мужчина голыми руками схватил огромную кобру и умер от ее укуса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.