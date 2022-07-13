В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу после катания на теплоходе

В Петербурге женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе

В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Россиянка ударилась головой об мост во время речной прогулки на теплоходе у Адмиралтейской набережной. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход с людьми врезался в опору Дворцового моста. В результате происшествия никто не пострадал, всего на борту находились 49 человек.