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В Петербурге теплоход с людьми врезался в опору моста и попал на видео

В Санкт-Петербурге теплоход с людьми врезался в опору Дворцового моста и попал на видео

В Санкт-Петербурге теплоход с людьми на борту врезался в опору Дворцового моста. Видео с места опубликовано в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как судно ночью движется по реке, на нем находятся пассажиры. Приближаясь к мосту, теплоход таранит опору.

Позже удалось установить, что у судна отказал двигатель, и его снесло течением. В результате происшествия никто не пострадал, всего на борту присутствовали 49 человек.

О повреждениях теплохода на данный момент не сообщалось.

Ранее теплоход «Константин Коротков» создал пробку и заблокировал движение в канале имени Москвы.

Никто из 80 членов экипажа не пострадал. Судно не получило значительных повреждений или пробоин, однако у него отказали гидравлические приводы рулей.

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Анна Щербакова
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