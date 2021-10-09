Теплоход создал пробку и заблокировал движение в канале имени Москвы

В Подмосковье четырехпалубный теплоход «Константин Коротков» сел на мель в канале имени Москвы и заблокировал судоходное движение. Об сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

125-метровое судно врезалось в откос берега канала и село на мель в районе деревни Куминово Дмитровского района Московской области. В результате инцидента никто из 80 членов экипажа не пострадал. Судно не получило значительных повреждений или пробоин, однако у него отказали гидравлические приводы рулей.

Капитан принял решение ждать помощи на якоре. Тем самым теплоход перегородил судоходное движение по каналу и создал пробку. В ближайшее время экстренные службы должны оттянуть судно буксиром.

Ранее в сентябре прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Разлива нефтепродуктов не произошло.