Суд приговорил к 13 годам колонии слесаря из Подмосковья за поджог военкомата

Суд дал 13 лет слесарю за поджог военкомата в Луховицах и нарисованный флаг Украины

В Подмосковье суд приговорил к 13 годам лишения свободы слесаря за поджог военкомата. Об этом в среду, 15 марта, сообщает «Интерфакс».

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 28 февраля 2022 года фигурант нарисовал флаг Украины и лозунги на воротах военкомата городов Луховицы и Зарайск. Затем он перелез через них, облил здание легковоспламеняющейся жидкостью, разбил окна и бросил коктейль Молотова. Из-за действий осужденного произошло возгорание.

Отмечается, что слесарь снимал происходящее на камеру и опубликовал видео в интернете.

Ранее стало известно, что суд признал мужчину виновным в теракте за поджог военкомата Владивостока и дал ему семь лет.