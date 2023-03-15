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11:52, 15 марта 2023Экономика

Российский аналог Instagram пообещал инвесторам доходность в сотни процентов

Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам доходность 950% в течение нескольких лет

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Российская социальная сеть «Россграм», которая позиционирует себя как аналог Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), объявил о поиске инвесторов. Как обратил внимание РБК, им обещают доходность в 850–950 процентов в течение трех лет.

По словам основателей соцсети Александра Зобова и Кирилла Филлимонова, в этом году планируется привлечь порядка 250 миллионов рублей. Предполагается, что средства пойдут на привлечение пользователей, а также на работу с блогерами и СМИ.

О появлении «Россграм» стало известно в марте прошлого года. В настоящее время соцсеть доступна в RuStore — российском магазине приложений для платформы Android, отмечает РБК. Но пока это только beta-версия на ограниченное число пользователей.

В марте 2022 года Instagram был внесен в реестр запрещенных сайтов. Это случилось после того, как в России началась блокировка платформы. Перед этим в ведомстве заявили, что ограничение доступа к соцсети связано с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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Платон Щукин
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