Президент Казахстана Токаев поручил проработать меры по предупреждению угроз безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать меры по предупреждению угроз нацбезопасности республики и заявил о необходимости объективной оценки вызовов. Его слова с заседания Совета безопасности страны передает пресс-служба главы государства.

«Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению», — сказано в заявлении. По итогам заседания власти приняли решения, которые направлены на повышение эффективности системы управления рисками нацбезопасности и защиты интересов Казахстана.

Согласно заявлению, был заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и информация руководителей некоторых заинтересованных госорганов. Уточняется, что участники заседания также рассмотрели вопросы, касающиеся исполнения плана действий по управлению рисками нацбезопасности, который приняли в рамках реализации соответствующей стратегии на 2021-2025 годы.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил об отсутствии угроз стране со стороны России в связи с ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что республика является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ) наряду с другими государствами, граничащими с РФ. По этой причине Казахстан рассматривает отношения с российской стороной в качестве альянса, работающего в рамках указанных структур.