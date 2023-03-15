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09:53, 15 марта 2023Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с боеприпасами на складе тракторной бригады в Запорожье

В Запорожье полицейские нашли схрон с минами и патронами на складе тракторной бригады

Кадр: Telegram-канал «Владимир Рогов»

В поселке Михайловка Запорожской области полицейские вместе с коллегами из Росгвардии нашли схрон с боеприпасами. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Правоохранители извлекли из тайника более 50 осколочно-фугасных мин калибра 120 миллиметров, 30 крупнокалиберных патронов и 11 выстрелов к гранатомету.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой Вооруженных сил Украины.

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Елизавета Новикова
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