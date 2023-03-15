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06:23, 15 марта 2023Мир

Украинских беженцев в Швейцарии вынудили продавать личные автомобили

20 Minuten: украинских беженцев вынудили продавать авто в Швейцарии для сохранения пособий

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий. Об этом сообщила газета 20 Minuten.

Как отмечает издание, через год после прибытия в страну все живущие на социальную помощь должны провести переоценку своего имущества. При этом автомобили получателей пособий подлежат продаже, если превышают размер выплат от государства. В зависимости от кантона пособия составляют несколько тысяч франков. В частности, в кантоне Люцерн размер пособия составляет четыре тысячи франков (около 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью.

На продажу машин власти выделили один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь после этого прекращается на определенное время. В случае, если получатели пособий не выполнят требование, то стоимость транспортного средства будет оценена и включена в расчет социального пособия.

Предполагается, что только в Люцерне лишаться автомобилей около 100 украинцев. По мнению портала, от действующих правил могут пострадать несколько сотен человек по всей Швейцарии.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии.

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Марина Совина
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