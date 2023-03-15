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13:01, 15 марта 2023Наука и техника

В США назвали необходимое количество стратегических бомбардировщиков

19FortyFive: США потребуется минимум 270 стратегических бомбардировщиков для защиты страны

Фото: David Swanson / Reuters

Покупка самолетов B-21 Raider увеличит парк стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США до 175 единиц, но для защиты интересов страны потребуется минимум 270 самолетов. Необходимое количество стратегических бомбардировщиков назвали в публикации 19FortyFive.

«В настоящее время стратегические бомбардировочные силы США насчитывают всего 141 пилотируемую платформу, примерно половина из которых — B-52 Stratofortresses, построенные в 1960-х годах. Это старейшие и наименьшие бомбардировочные силы США с тех пор, как Военно-воздушные силы были созданы как независимая служба в 1947 году», — пишет издание.

По оценкам аналитиков Института аэрокосмических исследований Митчелла, только 59 бомбардировщиков готовы сразу выполнять боевые задачи. Отмечается, что покупка сотни B-21 незначительно увеличит общую численность бомбардировщиков, поскольку к середине 2030-х годов планируют вывести из эксплуатации самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit. В этом случае в арсенале ВВС США останется 175 бомбардировщиков, включая 75 модернизированных B-52.

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В Институте Митчелла подсчитали, что ВВС США потребуется 270 бомбардировщиков, поэтому ведомству следует сохранить парк самолетов B-1 и B-2.

Ранее исполняющая обязанности замминистра ВВС США Кристин Джонс заявила, что Соединенные Штаты производят шесть стратегических бомбардировщиков B-21, которые находятся на разных стадиях производства.

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Даниил Иринин
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