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13:19, 15 марта 2023Мир

Жителей Вены предупредили о возможном теракте

Полиция Вены усилила охрану отдельных районов города из-за информации о возможном теракте

Фото: Alex Halada / Globallookpress.com

Полиция Вены усилила охрану отдельных районов города из-за поступившей информации о возможном теракте. Об этом сообщается в официальном аккаунте силового ведомства в Twitter.

«У наших спецслужб есть основания полагать, что в Вене планируется нападение, мотивированное исламистами. В качестве меры предосторожности особо значимые места и объекты города были взяты под усиленную охрану силами регулярной и специальной полиции», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока не могут оценить, как долго будет действовать этот режим. При этом в полиции пообещали предупредить жителей Вены по всем доступным каналам в случае, если где-то для местного населения возникнет конкретная опасность.

Ранее в Приднестровье рассказали о предотвращенном теракте, который планировалось совершить против делегации ОБСЕ. Утверждается, что злоумышленники собирались совершить его после переговоров, состоявшихся 14 февраля.

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Полина Матюхина
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