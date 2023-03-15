Жителей Вены предупредили о возможном теракте

Полиция Вены усилила охрану отдельных районов города из-за информации о возможном теракте

Полиция Вены усилила охрану отдельных районов города из-за поступившей информации о возможном теракте. Об этом сообщается в официальном аккаунте силового ведомства в Twitter.

«У наших спецслужб есть основания полагать, что в Вене планируется нападение, мотивированное исламистами. В качестве меры предосторожности особо значимые места и объекты города были взяты под усиленную охрану силами регулярной и специальной полиции», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока не могут оценить, как долго будет действовать этот режим. При этом в полиции пообещали предупредить жителей Вены по всем доступным каналам в случае, если где-то для местного населения возникнет конкретная опасность.

Ранее в Приднестровье рассказали о предотвращенном теракте, который планировалось совершить против делегации ОБСЕ. Утверждается, что злоумышленники собирались совершить его после переговоров, состоявшихся 14 февраля.