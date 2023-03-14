В Приднестровье заявили о предотвращении теракта против делегации ОБСЕ

В Приднестровье заявили, что 14 февраля был предотвращен теракт против делегации ОБСЕ

В Приднестровье предотвратили готовившийся теракт против делегации ОБСЕ, который планировалось совершить 14 февраля после переговоров с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским. Об этом заявил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, его слова приводит телеканал «ТСВ Приднестровье» в Telegram.

По утверждению прокурора, автомобиль Land Rover со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане. Указывается, что после неудачной попытки этого теракта организаторы попытались совершить покушение на Красносельского, о предотвращении которого сообщалось в Приднестровье ранее.

В составе делегации были председатель ОБСЕ Буяр Османи, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии организации в Молдавии Келли Кайдерлинг. Всего она насчитывала 20 человек.

Прокуратура привела часть видео с допросом задержанного за подготовку теракта. Указывается, что его зовут Вячеслав Кисничан, ранее его называли также подозреваемым в попытке покушения на Красносельского. «Исполнитель Кисничан получил наводку от своих кураторов», — заявил прокурор ПМР.

Ранее в МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики попросили посольство Украины о содействии в расследовании предотвращенного теракта в Тирасполе.

