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16:58, 9 марта 2023Бывший СССР

Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье

«Первый Приднестровский»: теракт в Приднестровье готовили шесть человек

Кадр: Telegram-канал « Первый Приднестровский»

Теракт в Приднестровье готовили шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.

Изданию стали известны имена подозреваемых в подготовке теракта. Информатором оказался гражданин Украины Игорь Сикайло, который приехал на территорию непризнанной республики под видом беженца. Другие два гражданина Украины — Юрий Бондар и Владимир Гребенюк — купили автомобиль, который должен был быть начинен взрывчаткой.

Также в подготовке покушения принимал участие Вячеслав Кисничан, который уже задержан. По информации следствия, он следил за чиновниками. Он получил от спецслужб Украины 2500 долларов. Помимо этого, некие Александр и Максим числятся в качестве кураторов из Службы безопасности Украины.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. В Министерстве государственной безопасности отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Согласно заявлению, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв, добавили в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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