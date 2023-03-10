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15:30, 10 марта 2023Бывший СССР

В ПМР попросили Украину о содействии в расследовании предотвращенного теракта

В МИД ПМР попросили Украину о содействии в расследовании предотвращенного теракта

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

В МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) попросили посольство Украины о содействии в расследовании предотвращенного теракта в Тирасполе. Об этом сообщает пресс-служба приднестровского ведомства.

Представители МИД уточнили, что в обращении к украинской стороне власти Приднестровья попросили о «содействии в истребовании у профильных органов Украины соответствующих разъяснений».

В ведомстве также заявили, что направили в Совет безопасности ООН письмо от имени президента ПМР Вадима Красносельского с просьбой инициировать обсуждение предотвращенного теракта для «согласования эффективных международных мер снижения напряженности и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья».

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Отмечается, что о соответствующей инициативе был проинформирован генсек ООН Антониу Гутерриш, которого также призвали «проявить личное внимание» к ситуации в регионе.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу республики. По данным Министерства государственной безопасности ПМР, подозреваемые готовили теракт в центре Тирасполя. Позднее Красносельский сообщил, что все задержанные по делу имеют отношение к Службе безопасности Украины.

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Алевтина Запольская
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