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22:38, 9 марта 2023Бывший СССР

Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике

Красносельский: задержанные по делу о подготовке теракта в ПМР имеют отношение к СБУ
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его информации, теракт был санкционирован и подготовлен СБУ. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к службе, рассказал Красносельский в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

По его словам, среди задержанных есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов, в последнее время он жил в Одессе. Все остальные подозреваемые в причастности к совершению теракта прибыли на территорию Приднестровья под видом украинских беженцев. Ранее стали известны имена подозреваемых в подготовке теракта.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. В Министерстве государственной безопасности отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Согласно заявлению, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв, добавили в ведомстве.

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Марина Совина
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