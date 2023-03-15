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12:49, 15 марта 2023Ценности

Российский депутат высказался о забастовках сотрудников Wildberries

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев: в ФАС пройдет совещание по поводу ситуации с Wildberries
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский депутат Дмитрий Гусев отреагировал на ситуацию вокруг новых правил для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries, из-за которых работники начали забастовки. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По словам политика, на следующей неделе в ФАС пройдет совещание, где будет рассматриваться вопрос по компании. Кроме того, собеседник заверил журналистов, что руководство Wildberries также пригласили в Госдуму, чтобы услышать их мнение по поводу сложившейся ситуации.

«Мы договорились с представителями владельцев пунктов выдачи о том, что мы готовим поправки в действующее законодательство в части запрета на одностороннее изменение договоров, по которым они работают», — высказался Гусев и добавил, что после изучения документации Госдума объявит свою четкую правовую позицию по данному прецеденту.

14 марта появилась информация о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries решила устроить забастовку. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

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Майя Пономаренко
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