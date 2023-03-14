Сотрудники Wildberries решили объявить забастовку из-за штрафов

Сотрудники Wildberries решили штурмовать офис маркетплейса из-за штрафов за подмены товара

Сотрудники Wildberries собрались объявить забастовку из-за новой политики российского марктеплейса. Об этом сообщает Baza.

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

Вдобавок сотрудники Wildberries отмечают, что при отправке на склад бракованного товара нет гарантий, что его изымут из оборота, а значит, со штрафами могут вновь столкнуться другие держатели пунктов выдачи. По этой причине около 7000 недовольных работников решили штурмовать главный офис маркетплейса в надежде на смягчение новых правил.

В январе Wildberries также начал брать с клиентов деньги за возврат товара с браком, из-за чего покупатели обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить действия компании. В ведомстве отреагировали на жалобы россиян заявлением о незаконности подобных действий со стороны Wildberries.

