В Совфеде поспорили из-за дискредитации российской армии

Нарусова: новый закон не объясняет разницу между критикой и дискредитацией участников СВО

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона о наказании за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом она рассказала РИА Новости.

Сенатор объяснила свою позицию тем, что в законе не прописана разница между критикой и дискредитацией вооруженных формирований или армии. «Да [проголосовала против], потому что мне не объяснили, в чем разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество», — заявила Нарусова.

Более того, РБК приводит еще несколько реплик с заседания Совфеда, на котором завязался спор между Нарусовой и председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко.

Во время обсуждения Нарусова заявила, что критические высказывания Матвиенко о российской промышленности по закону тоже могут быть интерпретированы как дискредитация. Ранее Матвиенко выразила удивление тем, что Россия, являющаяся крупным производителем и экспортером металлов, вынуждена импортировать гвозди. В ответ на это председатель Совфеда пошутила, что сенатор «подводит ее под статью».

15 марта Совет Федерации одобрил на своем пленарном заседании закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием до 500 тысяч рублей за дискредитацию всех участников специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцев.

О том, что Государственная Дума приняла закон о наказании за дискредитацию всех участников специальной военной операции на Украине, сообщалось накануне, 14 марта.