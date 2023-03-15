Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 15 марта 2023Из жизни

Учительница начальной школы зарезала бойфренда и зарыла тело в саду за домом

Учительница из Великобритании зарезала бойфренда в постели и зарыла тело в саду

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Великобритании идет суд над учительницей начальной школы из графства Восточный Мидленд, которая зарезала возлюбленного и зарыла его тело в саду. Об этом сообщает Metro.

49-летняя Фиона Бил расправилась с 42-летним бойфрендом Николасом Биллингемом в ноябре 2021 года. Пара состояла в отношениях 17 лет. За это время мужчина многократно изменял Бил, а одна из его любовниц даже родила от него ребенка. Учительница была уверена, что Биллингем снова завел интрижку на стороне, и решила расправиться с ним.

Она тщательно спланировала убийство. В частности, женщина сообщила коллегам, что заразилась COVID-19 и самоизолировалась дома. Кроме того, Бил приобрела предметы, необходимые для сокрытия тела. При женщине был обнаружен дневник, в котором она подробно описала убийство. Учительница утверждала, что бойфренд подпитывает в ней темную силу, которую она называла Тюльпан22. После того как Биллингем отправлялся спать, Бил лежала в постели, употребляла наркотики и «выпускала на волю Тюльпан22».

Женщина написала, что решила убить возлюбленного на Хэллоуин 2021 года. Пока он был в ванной, она спрятала в прикроватной тумбочке нож. Когда Биллингем вернулся в спальню, она уговорила его надеть повязку на глаза, а потом расправилась с ним. В записях женщина также сетовала, что перетаскивать мертвеца было намного тяжелее, «чем это кажется по телевизору».

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

После того как Бил закопала обернутое в одеяло тело Биллингема в саду, она перекрасила забрызганные кровью стены спальни и продолжила жить как ни в чем не бывало. Кроме того, она отправляла с телефона своей жертвы сообщения его близким и коллегам, создавая иллюзию, что он жив. Тем не менее мужчина числился в розыске с конца октября 2021-го.

Сотрудники школы, где работала Бил, вскоре выяснили, что она не болела коронавирусной инфекцией. Полицейские пообщались с ней, пытаясь выяснить, куда делся ее партнер. После этого учительница совершила неудачную попытку самоубийства. Ее арестовали в марте 2022-го.

Защита британки настаивает на том, что убийство было непредумышленным и произошло из-за того, что она была измотана и сломлена психологически доминировавшим над ней Биллингемом. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Гонконге бывшего мужа известной модели заподозрили в том, что он вместе с родственниками убил и расчленил ее. Считается, что мотивом преступления стал спор из-за денег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об инциденте с американским дроном MQ-9 в Черном море
Подмосковные врачи спасли 82-летнюю женщину с огромным тромбом
Учительница начальной школы зарезала бойфренда и зарыла тело в саду за домом
В Госдуме рассказали о запасном плане США на Украине
КНДР запустила две баллистические ракеты средней дальности
В Словакии заявили о намерении передать Украине самолеты МиГ-29
Плюс-сайз-модель показала целлюлит крупным планом на фото в бикини
Пять голов норвежца помогли «Манчестер Сити» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
Глава МАГАТЭ заявил о намерении создать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Посол оценил контакты с помощником госсекретаря США по вопросу ситуации с дроном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.