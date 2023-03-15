Учительница начальной школы зарезала бойфренда и зарыла тело в саду за домом

Учительница из Великобритании зарезала бойфренда в постели и зарыла тело в саду

В Великобритании идет суд над учительницей начальной школы из графства Восточный Мидленд, которая зарезала возлюбленного и зарыла его тело в саду. Об этом сообщает Metro.

49-летняя Фиона Бил расправилась с 42-летним бойфрендом Николасом Биллингемом в ноябре 2021 года. Пара состояла в отношениях 17 лет. За это время мужчина многократно изменял Бил, а одна из его любовниц даже родила от него ребенка. Учительница была уверена, что Биллингем снова завел интрижку на стороне, и решила расправиться с ним.

Она тщательно спланировала убийство. В частности, женщина сообщила коллегам, что заразилась COVID-19 и самоизолировалась дома. Кроме того, Бил приобрела предметы, необходимые для сокрытия тела. При женщине был обнаружен дневник, в котором она подробно описала убийство. Учительница утверждала, что бойфренд подпитывает в ней темную силу, которую она называла Тюльпан22. После того как Биллингем отправлялся спать, Бил лежала в постели, употребляла наркотики и «выпускала на волю Тюльпан22».

Женщина написала, что решила убить возлюбленного на Хэллоуин 2021 года. Пока он был в ванной, она спрятала в прикроватной тумбочке нож. Когда Биллингем вернулся в спальню, она уговорила его надеть повязку на глаза, а потом расправилась с ним. В записях женщина также сетовала, что перетаскивать мертвеца было намного тяжелее, «чем это кажется по телевизору».

После того как Бил закопала обернутое в одеяло тело Биллингема в саду, она перекрасила забрызганные кровью стены спальни и продолжила жить как ни в чем не бывало. Кроме того, она отправляла с телефона своей жертвы сообщения его близким и коллегам, создавая иллюзию, что он жив. Тем не менее мужчина числился в розыске с конца октября 2021-го.

Сотрудники школы, где работала Бил, вскоре выяснили, что она не болела коронавирусной инфекцией. Полицейские пообщались с ней, пытаясь выяснить, куда делся ее партнер. После этого учительница совершила неудачную попытку самоубийства. Ее арестовали в марте 2022-го.

Защита британки настаивает на том, что убийство было непредумышленным и произошло из-за того, что она была измотана и сломлена психологически доминировавшим над ней Биллингемом. Судебное разбирательство продолжается.

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