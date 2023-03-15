Metallica купила завод по производству винила

Группа Metallica приобрела контрольный пакет акций завода по производству винила

Рок-группа Metallica приобрела контрольный пакет акций завода по производству винила в штате Виргиния, США. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что Furnace Record Pressing в Алегзандрии является одним из крупнейших заводов по производству грампластинок в стране. «Мы очень рады вывести партнерство с Furnace на новый уровень. Их дух, страсть, которую они испытывают к своему ремеслу. В культурном плане мы родственные души», — сказал барабанщик и один из основателей метал-группы Ларс Ульрих.

Ранее Metallica анонсировала новый альбом под названием 72 Seasons, который станет первой за семь лет выпущенной пластинкой группы. Его релиз назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел в 2016-м.

Музыканты также объявили о мировом туре M72, который пройдет в 2023-2024 годах. Коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.