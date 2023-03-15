Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 15 марта 2023Культура

Metallica купила завод по производству винила

Группа Metallica приобрела контрольный пакет акций завода по производству винила

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Рок-группа Metallica приобрела контрольный пакет акций завода по производству винила в штате Виргиния, США. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что Furnace Record Pressing в Алегзандрии является одним из крупнейших заводов по производству грампластинок в стране. «Мы очень рады вывести партнерство с Furnace на новый уровень. Их дух, страсть, которую они испытывают к своему ремеслу. В культурном плане мы родственные души», — сказал барабанщик и один из основателей метал-группы Ларс Ульрих.

Ранее Metallica анонсировала новый альбом под названием 72 Seasons, который станет первой за семь лет выпущенной пластинкой группы. Его релиз назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел в 2016-м.

Музыканты также объявили о мировом туре M72, который пройдет в 2023-2024 годах. Коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.