Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:16, 29 ноября 2022Культура

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом и мировой тур

Фото: Ricardo Rubio /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Рок-группа Metallica анонсировала новый альбом. Об этом сообщает Variety.

Альбом под названием 72 Seasons станет первой за семь лет выпущенной пластинкой группы. Его релиз назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел в 2016-м.

Коллектив также представил одну из композиций из альбома Lux Æterna. Всего в сборник войдут 12 треков, общий хронометраж которых составит 77 минут.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятия себя вложили в нас наши родители. Я думаю, самое интересно здесь — это наблюдать, как эти убеждения повлияли на нашу жизнь сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания. [Важно понять, кто мы сейчас] — заложники детства или люди, освободившиеся от оков, которые мы носили», — объяснил название грядущего альбома вокалист группы Джеймс Хэтфилд.

Музыканты также объявили о мировом туре M72, который пройдет в 2023-2024 годах. Коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

Ранее Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой
Германия получит миллионы тонн газа из Катара
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ
Планировавший убить следователей по делу Галявиева признан невменяемым
Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
В Совфеде рекомендовали одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ
В России перенесли запуск спутников «Экспресс»
Москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.