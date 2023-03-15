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18:42, 15 марта 2023Бывший СССР

Зеленский уволил глав администраций трех областей Украины

Зеленский уволил глав администраций Одесской, Хмельницкой и Луганской областей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных военных областных администраций — Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Своими указом глава государства уволил с должности председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Также были уволены глава Одесской областной госадминистрации Максим Марченко и глава Хмельницкой областной госадминистрации Сергей Гамалий.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что, по его данным, Гайдая планируют назначить послом Украины в Казахстане.

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Алевтина Запольская
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