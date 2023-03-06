Зеленский уволил ряд сотрудников СБУ
Президент Украины Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности страны
Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщается на сайте главы государства.
В частности, с должности был снят заместитель главы ведомства Александр Якушев. Согласно указам украинского лидера, также были уволены начальник управления службы в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.