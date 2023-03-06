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19:51, 6 марта 2023Бывший СССР

Зеленский уволил ряд сотрудников СБУ

Президент Украины Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности страны

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, с должности был снят заместитель главы ведомства Александр Якушев. Согласно указам украинского лидера, также были уволены начальник управления службы в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

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Кристина Есикова
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