Россиянам раскрыли наиболее удобный способ добраться до курортов Абхазии

АТОР: россиянам проще всего добраться до курортов Абхазии автомобильным трансфером

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отдыхающим наиболее удобный способ попасть в Абхазию в предстоящий высокий туристический сезон. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, проще всего россиянам добраться до курортов республики автомобильным трансфером, заказанным в туристических компаниях. «Сегодня для экономии времени туроператоры везут туристов на одном транспорте до российско-абхазской границы, которую туристы проходят пешком. На абхазской стороне их забирает местный трансфер и развозит по отелям», — рассказали представители туротрасли.

Также с 30 апреля по 30 сентября соотечественникам предлагаются мультимодальные маршруты — РЖД запустил продажу единых билетов из городов России в Абхазию и в обратном направлении с пересадкой в Адлере. «Схема такова: пассажиры прибывают на поезде на железнодорожный вокзал Адлера и там совершают пересадку в специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи — Гагра — Пицунда — Гудаута — Новый Афон — Сухуми», — уточнили в АТОР.

Ранее российская туристка отдохнула в Абхазии и рассказала о подстерегающих путешественников опасностях, описав страну словами «рай мошенников и помогателей». По словам девушки, жить в стране опасно из-за слишком низкого уровня медицины.