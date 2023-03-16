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13:03, 16 марта 2023Путешествия

Россиянам раскрыли наиболее удобный способ добраться до курортов Абхазии

АТОР: россиянам проще всего добраться до курортов Абхазии автомобильным трансфером

Фото: «Лента.ру»

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отдыхающим наиболее удобный способ попасть в Абхазию в предстоящий высокий туристический сезон. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, проще всего россиянам добраться до курортов республики автомобильным трансфером, заказанным в туристических компаниях. «Сегодня для экономии времени туроператоры везут туристов на одном транспорте до российско-абхазской границы, которую туристы проходят пешком. На абхазской стороне их забирает местный трансфер и развозит по отелям», — рассказали представители туротрасли.

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Также с 30 апреля по 30 сентября соотечественникам предлагаются мультимодальные маршруты — РЖД запустил продажу единых билетов из городов России в Абхазию и в обратном направлении с пересадкой в Адлере. «Схема такова: пассажиры прибывают на поезде на железнодорожный вокзал Адлера и там совершают пересадку в специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи — Гагра — ПицундаГудаута — Новый Афон — Сухуми», — уточнили в АТОР.

Ранее российская туристка отдохнула в Абхазии и рассказала о подстерегающих путешественников опасностях, описав страну словами «рай мошенников и помогателей». По словам девушки, жить в стране опасно из-за слишком низкого уровня медицины. 

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Валентина Процкова
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