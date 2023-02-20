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14:05, 20 февраля 2023Путешествия

Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»

93.ru: туристка из Москвы предупредила россиян о низком уровне медицины в Абхазии

Фото: Sergey Filinin / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка отдохнула в Абхазии и рассказала о подстерегающих туристов опасностях, описав страну словами «рай мошенников и помогателей». Своим мнением она поделилась с интернет-порталом 93.ru.

Уточняется, что путешественница из Москвы отправилась в Абхазию на зимовку, решив переждать столичные холода в более теплом климате. По словам россиянки, жить в стране опасно из-за слишком низкого уровня медицины. В случае необходимости отдыхающим лучше пересечь границу с Россией на такси и отправиться в больницу в Сочи, чем довериться местным врачам.

Также москвичке не понравился менталитет абхазов, и она рекомендовала путешественникам держаться от них на комфортном расстоянии. «Иностранцу невозможно купить недвижимость в стране. Процветает масса серых схем, мошенников и "помогателей" для желающих обзавестись домиком в Абхазии, но все это очень ненадежно», — предупредила она.

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Кроме того, в стране большое количество ограблений, из-за чего гулять в одиночку может быть опасно, отметила она. «Так что если кто-то подумывает о переезде — это не самая лучшая идея. А вот приезжать отдыхать сюда — милое дело. Ну если вам по душе сентиментальное сочетание разрухи, советского ампира, мандариновых садов, раннего христианства и наивной непосредственности местных жителей», — резюмировала соотечественница.

В январе россиянин посетил Абхазию и рассказал об обмане туристов и хамском отношении к ним со стороны местных жителей. По его словам, несмотря на популярность места, которое «многие привыкли воспевать», стоит понимать, что регион совсем не богатый, и это бросается в глаза.

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Валентина Процкова
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