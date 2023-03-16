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17:02, 16 марта 2023Силовые структуры

Постояльца российского дома престарелых задержали за избиение до смерти инвалида

На Алтае постоялец дома престарелых до смерти забил пожилого инвалида из-за его просьб

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Алтайском крае 53-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов задержали за избиение до смерти 71-летнего инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По данным следствия, пожилой инвалид не мог сам себя обслуживать, поэтому очень часто просил соседей по комнате помочь ему. В частности, он обращался к ним за тем, чтобы те отодвинули кровать от батареи и поправили ему одеяло, а также по другим бытовым вопросам.

В ночь на 9 марта инвалид в очередной раз попросил соседа помочь ему. Мужчина разозлился, подошел к кровати пенсионера и нанес ему не менее семи ударов по голове и не менее 13 — по телу. Спустя неделю потерпевший скончался от полученных травм.

Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Тыве будут судить мужчину, избившего до смерти девятилетнюю падчерицу-инвалида за плач.

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Елизавета Новикова
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