Россиянин избил до смерти маленькую падчерицу-инвалида за плач и попал под суд

В Тыве будут судить мужчину избившего до смерти девятилетнюю падчерицу-инвалида за плач

В Тыве суд рассмотрит дело 39-летнего жителя за убийство девятилетней падчерицы. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2022 года в квартире на Юбилейной улице города Ак-Довурак фигурант избил девочку-инвалида, так как она плакала. Он несколько раз ударил ее кулаком по голове, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 28-летнего местного жителя осудили на 8,5 года колонии строгого режима за избиение до смерти пятилетней падчерицы.