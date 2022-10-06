Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы

В Екатеринбурге россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы

В Екатеринбурге 28-летнего местного жителя осудили на 8,5 года колонии строгого режима за избиение до смерти пятилетней падчерицы. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

По данным следствия, в январе 2022 года в доме на Московской улице мужчина, находясь в своей квартире, из личной неприязни избил ребенка руками, а затем ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась.

Россиянин вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пьяный отчим убил 20-летнюю беременную падчерицу. На допросе мужчина признался, что зарезал девушку из-за того, что она настраивала против него мать.