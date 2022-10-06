Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы

В Екатеринбурге россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 28-летнего местного жителя осудили на 8,5 года колонии строгого режима за избиение до смерти пятилетней падчерицы. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

По данным следствия, в январе 2022 года в доме на Московской улице мужчина, находясь в своей квартире, из личной неприязни избил ребенка руками, а затем ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась.

Россиянин вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пьяный отчим убил 20-летнюю беременную падчерицу. На допросе мужчина признался, что зарезал девушку из-за того, что она настраивала против него мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации Татьяны Тарасовой
Дептранс показал видео модели двухэтажного поезда для МЦК
Командир роты ВС РФ с позывным «Черный» объяснил отступление под Изюмом
В США заявили о желании видеть Россию в НАТО
Содержание метана из-за утечек в «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз
Лидер «Несчастного случая» высказался об отъезде Пугачевой
С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарности
В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений
«Маршал Шапошников» уничтожил крылатую ракету «противника»
Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.