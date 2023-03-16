Россиянин ранил ножом мужчину и попытался добить его во дворе городской больницы

В Муравлево россиянин пойдет под суд за попытку убить возле больницы раненого соперника

В Ямало-Ненецком автономном округе 33-летний россиянин пойдет под суд за попытку зарезать соперника. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2018 года между двумя компаниями в городе Муравленко произошел конфликт, который затем перерос в поножовщину. Пострадавшие отправились на машине за медпомощью, но во дворе городской больницы подозреваемый и его соратники устроили засаду и заблокировали машину. 33-летний злоумышленник через открытое окно принялся наносить пострадавшему ножевые ранения.

Однако находившиеся в здании полицейские увидели происходящее и выбежали на помощь. Нападавшие сбежали с места происшествия, а главный подозреваемый скрылся на территории другой страны, где некоторое время спустя также совершил тяжкое преступление, оказавшись в международном розыске. В итоге он вновь оказался в России, где и был задержан.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее 16 марта сообщалось, что в городе Камень-на-Оби Алтайского края 43-летний местный житель получил 18 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство давнего друга и его жены.