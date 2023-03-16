Судимый россиянин убил давнего друга и его жену и получил 18,5 года колонии

На Алтае ранее судимый мужчина получил 18,5 года колонии за убийство друга и его жены

В городе Камень-на-Оби Алтайского края 43-летний местный житель получил 18 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство давнего друга и его жены. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 17 июня 2022 года он во время застолья поссорился по незначительному поводу с потерпевшими. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой фигурант жестоко избил оппонентов, после чего зарезал друга, а женщину с заболеванием опорно-двигательного аппарата задушил. Потерпевшие скончались на месте, их тела обнаружил сосед на следующий день.

Фигурант был неоднократно судим. Из места лишения свободы за имущественное преступление и преступление против личности он освободился в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что российского ученого Александра Цветкова заподозрили в серии убийств 20-летней давности.