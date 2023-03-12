Российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности

Российского ученого Александра Цветкова заподозрили в серии убийств 20-летней давности

Российского ученого-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) Александра Цветкова задержали по подозрению в серии убийств 20-летней давности. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, на скамье подсудимых Цветков оказался вместе с Андреем Алешиным, с которым ученый был знаком около 20 лет. Алешин имеет четыре судимости, у Цветкова нет ни одной. Следствие утверждает, что Алешин дал против Цветкова показания, согласно которым в 2002 году мужчины вдвоем убили трех человек — мужчину и двух женщин.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Бондарев сообщил, что убийства были совершены в августе 2002 года на территории Новой Москвы и Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы. По его словам, преступления были совершены как на почве бытовых и личных неприязненных отношений, так и из корыстных мотивов.

Ученого задержали в самолете, когда он вернулся из очередной экспедиции. На первом допросе он написал явку с повинной, где просил о досудебном соглашении, однако позже отказался от своих слов. Доказательства вины Алешина собраны в полном объеме, информация по Цветкову пока проверяется.

Коллеги Цветкова считают, что он не способен на убийство, пишет «Коммерсантъ-Ярославль». Они написали обращение, в котором назвали ученого «добрым, мягким и отзывчивым человеком», подчеркнув, что он воспитывает трех дочерей.

В обращении указано, что в августе 2002 года Цветков был в экспедициях в Костромской и Вологодской областях, все приказы и материалы по этой поездке сохранены в архиве. Адвокат ученого Давид Афян пояснил, что убийства были совершены 2, 10 и 11 августа 2002 года, и Цветков физически не мог оказаться в это время в местах их совершения.

Ученые адресовали письмо президенту России Владимиру Путину, оно собрало уже более 200 подписей. Они также отправили обращения в адрес генерального прокурора, главы СКР, уполномоченного по правам человека в РФ и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.