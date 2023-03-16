Россияне стали больше тратить на отдых

Директор АТОР Ломидзе: российские туристы больше тратят на отдых из-за повышения цен

В 2023 году российские туристы стали больше тратить на путешествия по России и за рубежом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT, пишет «Интерфакс».

По ее словам, причиной является повышение цен на отдых во всех сегментах, как правило, от 5 до 15, в некоторых случаях до 30 процентов. Кроме того, на увеличение трат повлиял рост транспортных расходов. Ломидзе отметила, что на зарубежных направлениях на цену повлиял массовый дефицит.

«На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки и доля транспортной составляющей, ее значимость очень возросла. Она влияет на цену, потоки, потребительское поведение», — заявила исполнительный директор АТОР.

Среди других важных трендов туризма в 2023 году Ломидзе выделила сокращение глубины продаж, тенденцию роста популярности отдыха семей с детьми и сохраняющуюся неопределенность, в которой вынужден работать сектор.

«Большинство решений — тактические и конъюнктурные. Но наш рынок за последние три года проявил чудеса маневренности и адаптивности, и эти факторы неопределенности не стали шоком», — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым востребованным курортом России для летнего отдыха — город стал лидером по количеству продаж туров.