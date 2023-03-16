Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:36, 16 марта 2023Путешествия

Россияне стали больше тратить на отдых

Директор АТОР Ломидзе: российские туристы больше тратят на отдых из-за повышения цен

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2023 году российские туристы стали больше тратить на путешествия по России и за рубежом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT, пишет «Интерфакс».

По ее словам, причиной является повышение цен на отдых во всех сегментах, как правило, от 5 до 15, в некоторых случаях до 30 процентов. Кроме того, на увеличение трат повлиял рост транспортных расходов. Ломидзе отметила, что на зарубежных направлениях на цену повлиял массовый дефицит.

«На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки и доля транспортной составляющей, ее значимость очень возросла. Она влияет на цену, потоки, потребительское поведение», — заявила исполнительный директор АТОР.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Среди других важных трендов туризма в 2023 году Ломидзе выделила сокращение глубины продаж, тенденцию роста популярности отдыха семей с детьми и сохраняющуюся неопределенность, в которой вынужден работать сектор.

«Большинство решений — тактические и конъюнктурные. Но наш рынок за последние три года проявил чудеса маневренности и адаптивности, и эти факторы неопределенности не стали шоком», — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым востребованным курортом России для летнего отдыха — город стал лидером по количеству продаж туров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США
В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета
Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа
Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента
Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Артюхов и Миллер договорились о совместной подготовке юбилея Нового Уренгоя
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.