Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря

Песков заявил, что военные могут заняться вопросом поднятия беспилотника США со дна моря

Российские военные могут заняться вопросом поднятия американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper со дна Черного моря при условии, если они посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что планы военных ему на данный момент неизвестны и переадресовал им вопрос о беспилотнике.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.