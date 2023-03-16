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12:26, 16 марта 2023Россия

Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря

Песков заявил, что военные могут заняться вопросом поднятия беспилотника США со дна моря

Фото: Janis Laizans / Reuters

Российские военные могут заняться вопросом поднятия американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper со дна Черного моря при условии, если они посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что планы военных ему на данный момент неизвестны и переадресовал им вопрос о беспилотнике.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Никита Абрамов
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