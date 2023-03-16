Авиакомпания заставила инвалида передвигаться без коляски и вызвала гнев в сети

Туристка пожаловалась на Emirates из-за плохого отношения к сыну-инвалиду

Туристка, отправившаяся на отдых с сыном-инвалидом, пожаловалась на плохое отношение к нему во время рейса авиакомпании Emirates из Дубая. Видеоролик, на который обратило внимание Daily Mail, вызвал гнев в сети.

На видео женщина рассказала, что авиакомпания отказалась выдавать ее сыну коляску, поскольку тот якобы умеет передвигаться самостоятельно. Молодого человека с болезнью Хантингтона, поражающей мозг, заставили проходить паспортный контроль и регистрацию без помощи, в результате чего он упал и поцарапал себе ногу.

После случившегося туристка попросила сотрудников Emirates помочь с порезом, так как рана кровоточила, однако те проигнорировали просьбу и попросили пассажиров поторопиться в самолет. В комментариях пользователи поддержали путешественников и раскритиковали действия компании.

«Как же это злит! Мне очень жаль, что с вами такое случилось, вы прекрасные люди!» — написал один из юзеров.

Ранее инвалид-колясочник Иван Вершок застрял в Москве на 12 часов из-за решения сотрудников крупной российской авиакомпании не пускать его в самолет.