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20:07, 16 марта 2023Путешествия

Авиакомпания заставила инвалида передвигаться без коляски и вызвала гнев в сети

Туристка пожаловалась на Emirates из-за плохого отношения к сыну-инвалиду

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Туристка, отправившаяся на отдых с сыном-инвалидом, пожаловалась на плохое отношение к нему во время рейса авиакомпании Emirates из Дубая. Видеоролик, на который обратило внимание Daily Mail, вызвал гнев в сети.

На видео женщина рассказала, что авиакомпания отказалась выдавать ее сыну коляску, поскольку тот якобы умеет передвигаться самостоятельно. Молодого человека с болезнью Хантингтона, поражающей мозг, заставили проходить паспортный контроль и регистрацию без помощи, в результате чего он упал и поцарапал себе ногу.

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После случившегося туристка попросила сотрудников Emirates помочь с порезом, так как рана кровоточила, однако те проигнорировали просьбу и попросили пассажиров поторопиться в самолет. В комментариях пользователи поддержали путешественников и раскритиковали действия компании.

«Как же это злит! Мне очень жаль, что с вами такое случилось, вы прекрасные люди!» — написал один из юзеров.

Ранее инвалид-колясочник Иван Вершок застрял в Москве на 12 часов из-за решения сотрудников крупной российской авиакомпании не пускать его в самолет.

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Зарина Дзагоева
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