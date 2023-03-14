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13:24, 14 марта 2023Путешествия

Инвалиду-колясочнику отказали в посадке в российский самолет по одной причине

«74.ru»: инвалиду отказали в посадке в российский самолет из-за электропривода на коляске

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Инвалид-колясочник Иван Вершок застрял в Москве на 12 часов из-за решения сотрудников крупной российской авиакомпании не пускать его в самолет по одной причине. Подробности публикует интернет-портал «74.ru».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 4 марта при регистрации на рейс Москва — Челябинск. Мужчина возвращался домой от друзей, которые проводили его до авиагавани. Там он должен был сесть на свой рейс и вернуться в Челябинск, однако ему отказали в посадке из-за электропривода на коляске. 

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«При регистрации сотрудники аэропорта стали проверять мою коляску и выяснять параметры аккумуляторной батареи. Был технический специалист от авиакомпании, который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи», — высказался он.

При этом Вершок отметил, что при перелете в Москву подобных вопросов не возникало, хотя он летел с тем же перевозчиком и на той же коляске. Мужчина попросил выдать ему письменный официальный отказ в перелете и возврат по билету, но представители авиакомпании этого не сделали.

Друзья приобрели челябинцу билет на ближайший рейс другой российской авиакомпании, он улетел домой на следующий день. «В итоге я просидел в аэропорту 12 часов. Сейчас я отправил обращение в прокуратуру, чтобы защитить свои нарушенные права», — заключил россиянин.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета была вынуждена покидать борт ползком, так как стюардессы отказались предоставлять ей инвалидное кресло бесплатно. Австралийка Натали Кертис летела рейсом Jetstar из Сингапура в Бангкок — во время посадки на рейс девушке предоставили специальную инвалидную коляску, однако по прилете ей отказались давать кресло бесплатно.

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Валентина Процкова
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