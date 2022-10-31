Стюардессы отказали пассажирке-инвалиду в кресле и вынудили выбираться ползком

Пассажирке Jetstar отказали в инвалидной коляске и вынудили покидать борт ползком

Пассажирка самолета была вынуждена покидать борт ползком, так как стюардессы отказались предоставлять ей инвалидное кресло бесплатно. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийка Натали Кертис летела рейсом Jetstar из Сингапура в Бангкок — во время посадки на рейс девушке предоставили специальную инвалидную коляску, которая помещается в проходах самолета. Однако, когда туристка приземлилась в столице Таиланда и ей потребовалась та же самая услуга, бортпроводники отказались давать кресло бесплатно и вынудили уйти с борта самостоятельно.

По словам Кертис, она действительно пыталась обсудить проблему с членами экипажа, однако они всего лишь стояли и смотрели на нее и ничего не пытались предпринять. Отмечается, что туристка путешествовала с подругой, однако из-за больного колена приятельница не могла помочь Кертис — в итоге австралийке пришлось ползти к выходу на руках.

В авиакомпании заявили, что не взимают плату за использование инвалидной коляски для посадки или высадки из своих самолетов, однако после прибытия в Сингапур возникла небольшая заминка. Пассажирке предложили полный возврат средств за авиабилет и дополнительную компенсацию.

Ранее в октябре в Британии сотрудники аэропорта Гатвик отказались извиняться за то, что сломали инвалидную коляску, принадлежащую пассажиру с ограниченными возможностями.