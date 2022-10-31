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20:04, 31 октября 2022Путешествия

Стюардессы отказали пассажирке-инвалиду в кресле и вынудили выбираться ползком

Пассажирке Jetstar отказали в инвалидной коляске и вынудили покидать борт ползком

Фото: unsplash

Пассажирка самолета была вынуждена покидать борт ползком, так как стюардессы отказались предоставлять ей инвалидное кресло бесплатно. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийка Натали Кертис летела рейсом Jetstar из Сингапура в Бангкок — во время посадки на рейс девушке предоставили специальную инвалидную коляску, которая помещается в проходах самолета. Однако, когда туристка приземлилась в столице Таиланда и ей потребовалась та же самая услуга, бортпроводники отказались давать кресло бесплатно и вынудили уйти с борта самостоятельно.

По словам Кертис, она действительно пыталась обсудить проблему с членами экипажа, однако они всего лишь стояли и смотрели на нее и ничего не пытались предпринять. Отмечается, что туристка путешествовала с подругой, однако из-за больного колена приятельница не могла помочь Кертис — в итоге австралийке пришлось ползти к выходу на руках.

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В авиакомпании заявили, что не взимают плату за использование инвалидной коляски для посадки или высадки из своих самолетов, однако после прибытия в Сингапур возникла небольшая заминка. Пассажирке предложили полный возврат средств за авиабилет и дополнительную компенсацию.

Ранее в октябре в Британии сотрудники аэропорта Гатвик отказались извиняться за то, что сломали инвалидную коляску, принадлежащую пассажиру с ограниченными возможностями.

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Дарья Рыбак
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