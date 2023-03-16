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15:40, 16 марта 2023Культура

Гильермо дель Торо снимет «Франкенштейна»

Deadline: Гильермо дель Торо снимет фильм «Франкенштейн»
Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо напишет сценарий и снимет фильм «Франкенштейн». Об этом сообщает Deadline.

Сообщается, что актеры Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот ведут предварительные переговоры о том, чтобы сняться в фильме. Инсайдеры отметили, что дель Торо все еще работает над сценарием и официальных предложений актерам не поступало, однако источники добавили, что режиссер встречался с каждым из них, и все они готовы сыграть в картине.

Дель Торо работает над проектом «Франкенштейн» уже некоторое время. Отмечается, что он давно хотел снять фильм, основанный на культовой истории Мэри Шелли. Неизвестно, будет ли его версия исторической картиной или действие будет происходить в современном мире. Также не уточняется, кто исполнит роль доктора Франкенштейна или его творение.

Ранее стало известно, что американская кукольная темно-фэнтезийная картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм.

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Варвара Кошечкина
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